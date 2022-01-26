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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورا

أوكرانيا
أوكرانيا

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، تحذيرات إلى رعاياها وحثهم على ضرورة مغادرة أوكرانيا فورا، وذلك مع استمرار التهديد الروسي.

وأبحر أسطول يضم أكثر من 20 سفينة حربية وسفن دعم روسية لإجراء مناورات عسكرية في البحر الأسود وسط تصاعد التوترات مع الناتو في أوروبا الشرقية.

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وحسب "روسيا اليوم" أكدت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأربعاء، أن القوة، التي تضم فرقاطات وزوارق صواريخ وكاسحات ألغام وسفن هجومية برمائية، غادرت ميناءي سيفاستوبول ونوفوروسيسك على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأكد المسؤولون أن السفن ستتمرن على المناورة وصد الهجمات الجوية، من بين مهارات قتالية أخرى.

يُظهر مقطع فيديو نشره القادة العسكريون اثنتين من أحدث سفن البحرية تشارك، بما في ذلك الفرقاطة إيسن، التي انضمت إلى الأسطول في عام 2016، وكورفيت إنجوشيا، التي انطلقت في رحلتها الأولى في عام 2019.

وتجري المناورات في نفس وقت مناورات الأسطول الشمالي الروسي في بحر بارنتس، على خلفية التوترات المتصاعدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي على الحدود مع أوكرانيا.

 

السفارة الأمريكية مناورات عسكرية روسيا أوكرانيا الناتو

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