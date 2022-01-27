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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم أوزرلي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

نشرت الممثلة التركية  مريم أوزرلي، لمتابعيها جلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وساحرة للغاية.
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي


وظهرت مريم أوزرلي، وهي ترتدي فستانا متوسط الطول باللون الأبيض المخطط بالأسود من الحرير بأكمام طويلة بقصة مميزة من منطقة الرقبة وأسفل الفستان؛ وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة مريم أوزرلي الأسرية

ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم “حريم السلطان”، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية

قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت من خلال أحدها شهرة كبيرة، ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان». 

وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

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