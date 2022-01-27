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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء فعاليات اليوم الأول لقوافل "نور حياة" بأسيوط

نور حياة
نور حياة

أعلن محافظ أسيوط عصام سعد، بدء فعاليات اليوم الأول لقافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة ضعف وفقدان البصر التي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وذلك لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر وإجراء المسح الطبي على المواطنين وطلاب المدارس خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والتي تستمر ليومين ابتداءً من اليوم بقرية درنكة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030. 


وأكد المحافظ - في بيان اليوم الخميس - أن اليوم الأول للقافلة شهد إقبالاً كبيرًا من الأهالي وطلاب المدارس لإجراء الفحوص اللازمة والكشف الطبي على العيون، لافتًا إلى أن القوافل الطبية للمبادرة تستهدف الكشف الطبي على المواطنين وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة وإجراء التدخل الجراحي اللازم للحالات المرضية بالمستشفيات الحكومية بأسيوط دون أي مقابل فضلًا عن استكمال المبادرة بالمسح الطبي والكشف المبكر لتلاميذ كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة بخطة زمنية ومواعيد محددة سيتم الإعلان عنها على أن يتم توفير نظارات طبية مجانية للحالات المصابة منهم بضعف النظر وتحويل أخرى للتأمين الصحي وإضافة المريض للمبادرة لإجراء التدخل الجراحي في حالة الحاجة لذلك.

قوافل نور حياة لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر بقرية درنكة غدا


ولفت إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على التنسيق بين صندوق "تحيا مصر" وكافة الجهات المعنية "الصحة ورئاسة مركز أسيوط" لتنفيذ هذه المبادرة ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

أسيوط نور حياه مكافحة ضعف وفقدان البصر صندوق تحيا مصر درنكة

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قوافل نور حياة لمكافحة مسببات وضعف وفقدان البصر بقرية درنكة غدا

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