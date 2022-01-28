نظام غذائي لرفع مناعة الجسم والوقاية من أوميكرون

لقد جعل الوباء الجميع يدركون تمامًا أهمية تقوية مناعة الفرد عن طريق الأكل النظيف والنوم جيدًا وممارسة الرياضة يوميًا.

خاصة بعد ظهور اوميكرون الجديد والسريع الانتشار ، أصبح من الضروري إعطاء الأولوية للصحة والرفاهية مع اتباع السلوك المناسب لـ Covid.

نظام غذائي يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم .

إضافة الأطعمة التي تساعد في صحة الأمعاء (70 في المائة - 80 في المائة من جهاز المناعة يعيش في الأمعاء).

* إضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة .

روتين الصباح الصحي

* ابدأ صباحك بكوب من الماء الفاتر مع بضع قطرات من الليمون الحامض.

* اتبع ذلك مع عصير الخضار الأخضر (يمكن إضافة فاكهة غنية بالألياف مثل التفاح أو البرتقال لتحلية العصير بشكل طبيعي بدلاً من السكر).

نظام غذائي لرفع مناعة الجسم والوقاية من اوميكرون

وجبة افطار

بالنسبة للإفطار ، يعمل مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبروتين مع الدهون الجيدة بشكل أفضل على استقرار مستويات السكر في الدم . يمكنك تجربة خيارات الإفطار الصحية

لتناول وجبة خفيفة بعد الإفطار ، تناول فاكهة غنية بالألياف مثل التفاح والبرتقال والبابايا.

يمكنك جعلها أكثر صحة عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند المضغوط ، ورشة من الفلفل الأسود ومسحوق الكركم .

غداء

قبل تناول الغداء ، جرب ماء القرفة أو خل التفاح في الماء الفاتر فهذا ينظف المعدة واللوح الخاص بك قبل وجبة كبيرة.

بعد ذلك ، ابدأ بالحساء أو السلطة مع بعض الحبوب الكاملة مثل الأرز البني بجانب بعض الخضار الخضراء والسلطة لإضافتها إلى كمية الألياف التي تتناولها.

أضف 1-2 ملعقة كبيرة من الخضار المخمرة مثل الجزر والخيار والملفوف والقرنبيط.

فتعمل الألياف كغذاء لبكتيريا الأمعاء الصحية التي تساعد في بناء المناعة والمركبات وبعض الفيتامينات وتقليل الالتهابات .

وجبة خفيفة مسائية

يمكنك تناول البيض أو مكملات البروتين الأخرى مع السلطة.

يمكن أن تكون السلطة من اختيارك سلطة أفوكادو ، سلطة الحمص .

يمكنك أيضًا إضافة بعض اللوز أو الجوز أو الجوز لمزيد من القرمشة.

وجبة عشاء

حساء الخضار مع جزء من البروتين الكامل مثل البيض أو الدجاج مع الأرز البني يجعل وجبة لذيذة وصحية.

الطريقة الهادئة لإنهاء الليل هي تناول كوب من شاي البابونج قبل النوم.