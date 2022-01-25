للوقاية من كورونا .. أطعمة تهدد جهازك المناعي احذرها

بينما يدعم النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية نظام المناعة لديك ، فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية يضعف وظيفة المناعة.

و إليك 10 أطعمة قد تضعف جهاز المناعة لديك وفقا لموقع هيلث لاين



1. الاطعمة الغنية بالسكر المضاف



ليس هناك شك في أن الحد من كمية السكر المضاف التي تستهلكها يعزز صحتك العامة ووظيفة المناعة.

الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة ، تزيد من الالتهاب و تؤثر سلبًا على وظيفة المناعة.

يمكن أن يؤدي الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف ، بما في ذلك الآيس كريم والكعك والحلوى والمشروبات السكرية ، إلى تحسين صحتك العامة وتعزيز وظيفة المناعة الصحية.

2. الأطعمة المالحة



الأطعمة المملحة مثل رقائق البطاطس ، ووجبات العشاء المجمدة ، والوجبات السريعة قد تضعف الاستجابة المناعية لجسمك ، لأن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح قد تؤدي إلى التهاب الأنسجة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

لذلك ، فإن تقليل تناول ملح الطعام والأطعمة الغنية بالملح قد يفيد وظائف المناعة لديك.



3. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من دهون أوميجا 6



يحتاج جسمك إلى كل من دهون أوميجا 6 وأوميجا 3 علاوة على ذلك ، تشير الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بالسمنة إلى أن تناول كميات كبيرة من دهون أوميجا 6 في النظام الغذائي قد يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بحالات معينة مثل الربو والتهاب الأنف التحسسي.

4. الأطعمة المقلية



الأطعمة المقلية ليست جيدة للصحة العامة وقد تسبب ضعفًا في جهاز المناعة. الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الأعمار ويجب أن تكون محدودة في أي نظام غذائي صحي.

5. اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة و تشير بعض الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وقليلة الدهون غير المشبعة قد تساهم في ضعف الجهاز المناعي

تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المصنعة واللحوم المطبوخة في درجات حرارة عالية بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وقد تضر بجهاز المناعة لديك.

6. الوجبات السريعة



تم ربط الوجبات السريعة بالعديد من النتائج الصحية السلبية. قد يؤدي تناوله بشكل متكرر إلى التأثير على جهاز المناعة لديك.

قد تؤدي النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة بشكل كبير إلى حدوث الالتهابات.



حافظ على تناولك للوجبات السريعة عند الحد الأدنى. يرتبط تناول الكثير منه بمخاطر صحية وقد يضر بجهاز المناعة لديك.

7. الكربوهيدرات المكررة للغاية



قد يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة للغاية مثل الخبز الأبيض والمخبوزات السكرية في كثير من الأحيان إلى الإضرار بجهاز المناعة لديك عليك اختيار الفواكه والخضروات فهي أفضل لصحتك العامة.

8. الأطعمة عالية الدهون



قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة إلى إضعاف وظيفة المناعة. من المحتمل أن يكون اتباع نظام غذائي متوازن وعالي الألياف طريقة جيدة لدعم صحة المناعة.