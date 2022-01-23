حافظ على نفسك.. 3 مشروبات تعزز المناعة بنسبة عالية

يكون جهاز المناعة لديك نشطًا باستمرار ، ويكتشف الخلايا التي تنتمي إلى جسمك والتي لا تنتمي إليها، هذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها ورفع المناعة، وخاصة مع انتشار فيروس كورونا.

1- التفاح والجزر والبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجًا ناجحًا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ورفع المناعة ومحاربة الالتهابات، ويمنحك التفاح والبرتقال فيتامين سي.

فيتامين أ ، موجود في الجزر على شكل مضادات الأكسدة بيتا كاروتين .

يحتوي الجزر أيضًا على فيتامين ب 6 ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تكاثر الخلايا المناعية وإنتاج الأجسام المضادة.

2- البنجر والجزر والزنجبيل والتفاح

يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاث خضروات جذرية ستساعد جهاز المناعة لديك وتقلل من أعراض الالتهاب.

غالبًا ما يكون الالتهاب استجابة مناعية للعدوى الناتجة عن الفيروسات أو البكتيريا، تشمل أعراض البرد أو الأنفلونزا سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم.

قد يجد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي هذا العصير مفيدًا بشكل خاص لأن الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات.

3- فراولة وكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكن تضمينها في المشروبات المليئة بفيتامين سي لرفع المناعة، كما يعاني الكثير من الناس من نقص في فيتامين د ، والذي يوجد بشكل كبير في ضوء الشمس بكميات أقل في المنتجات الحيوانية، لذك يفضل تناول المشروبات المليئة بالفيتامينات.