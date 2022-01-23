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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. 5 أطعمة تساعد في رفع المناعة سريعا

المناعة
المناعة

يحرص العديد من الأشخاص على تناول المكملات والأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، ومع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في العديد من الدول، وخاصة في فصل الشتاء، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة التي تساعد على رفع المناعة بشكل طبيعي .

 

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وإليكم أبرز الأطعمة التي تساعد على رفع المناعة للوقاية من الأمراض

1- الفطر

يحتوي على السيلينيوم المعدني وفيتامينات ب الريبوفلافين والنياسين، هذا يساعدك بعدة طرق، إذا كنت تعاني من نقص السيلينيوم ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأنفلونزا أكثر حدة، ويلعب الريبوفلافين والنياسين دورًا في نظام المناعة الصحي.

2- المحار

يحتوي على الزنك، والذي يبدو أن لديه بعض قوى مكافحة الفيروسات، ربما يرجع ذلك إلى أن الزنك يساعد في تكوين خلايا الدم البيضاء وتنشيطها المشاركة في الاستجابة المناعية، كما أنه يساعد جهاز المناعة في مهام مثل التئام الجروح.

3- القمح

القمح غني بالمغذيات، كما أنه مصدر رائع للحصول على الزنك ومضادات الأكسدة وفيتامينات ب.

يوفر القمح مزيجًا جيدًا من الألياف والبروتين وبعض الدهون الصحية. 

4- اللبن قليل الدسم

قد تخفف البروبيوتيك ، الموجودة في الزبادي والمنتجات المخمرة الأخرى ، من حدة نزلات البرد. 

ابحث أيضًا عن فيتامين د المضاف، تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا.

5- السبانخ

تحتوي السبانخ على حمض الفوليك ، الذي يساعد جسمك على تكوين خلايا جديدة وإصلاح الحمض النووي، كما أنه يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وغير ذلك. 

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