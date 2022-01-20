نوعان من الفيتامينات يؤديان للإصابة بالسرطان

يحتوي النظام الغذائي المتوازن على جميع العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى تغذية الجسم ، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة والتي تشمل أيضًا التركيب العقلي للفرد والاستقرار العاطفي.

يمكن أن يكون للوجود غير الكافي أو نقص بعض الفيتامينات آثار ضارة على الصحة الجسدية للفرد ، كما يؤدي إلى مشاكل عقلية. على الرغم من أن عنصرًا جيدًا ومتوازنًا يجب أن يكون كافياً مقابل الاحتياجات الغذائية للفرد ، إلا أن أوجه القصور لا تزال قائمة في بعض الأحيان.

ولذلك نعرض قائمة بالفيتامينات التي تسبب السرطان عند استخدامها الخاطئ وبدون وصف من الطبيب

١. فيتامين ب ١٢

فيتامين ب 12 ضروري لتكوين الحمض النووي. كما أنه يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم. يؤثر نقص فيتامين ب 12 على وظائف الجسم اليومية ويمكن أن يؤدي إلى ضعف صحة الخلايا. وبالتالي فإن تناول المكملات هو الطريقة الأسهل والأكثر ملاءمة لتعويض الفيتامين. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم طويل الأمد للمكملات الغذائية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون أو المستقيم.

٢. فيتامين هـ

ينظم السيلينيوم هرمونات الغدة الدرقية ويعمل جنبًا إلى جنب مع فيتامين هـ لتقليل الجذور الحرة المتولدة في الخلية

. الجذور الحرة هي مادة مسرطنة بطبيعتها ، وبالتالي فإن كلا هذين الفيتامينين مرتبطان في الغالب بخصائص مضادة للسرطان. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات أنه عندما يستهلك الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية بالفعل من السيلينيوم مكملات فيتامين هـ ، وجد أن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا يزيد بنسبة 69 في المائة. في هؤلاء الأفراد ، زاد خطر الإصابة بالسرطانات عالية الدرجة بنسبة 111 في المائة.

وقد يعتقدون الكثير من الأشخاص أن المكملات مفيدة للغاية للصحة وليس لها أي آثار سلبية. ومع ذلك ، فهذا ليس صحيحًا ، وتناول المكملات الغذائية فقط عندما يصفها طبيبك هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الآثار الضارة لاستهلاكها.