«البرتقال كلمة السر».. روشتة لتقوية المناعة لمواجهة عدوى كورونا

كشفت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عن روشتة طبيعية لتقوية المناعة من أجل مواجهة العدوى؛ لافتة إلى أن جهاز المناعة هو الجندي الذي يحمي أجسامنا.

وأشارت منال عز الدين خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية “تن” ، إلى أن المناعة القوية تأتي من الوجبة الغذائية المتوازنة، وهي التي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات وتناول الخضروات والفواكه وشرب المياه.

وشددت “ عز الدين ”، على أهمية تناول البرتقال واليوسفي والجريب فروت مهم جدا لتقوية المناعة، خاصة أنهم يدعمون الجهاز المناعي للأغشية المبطنة للفم والأنف، بالإضافة إلى تناول الكيوي والفراولة.

واستطردت ، أن الإنسان البالغ يحتاج إلى تناول 75 مليجراما من فيتامين سي، مردفةً: "برتقانة واحدة تكفي في اليوم، أو 2 يوسفي، أو كوب عصير برتقال، أو نصف كوب عصير فراولة أو جوافة"، محذرةً من خطورة تناول أقراص الفيتامين سي بدون استشارة الطبيب وذلك لأن الجرعات الزائدة تؤثر بشكل سلبي على الكبد.





برتقالة واحده تكفي.. روشتة طبيعية تقوي المناعة لمواجهة العدوى - YouTube