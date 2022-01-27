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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعتزم ترشيح أول امرأة من أصول أفريقية كقاضية في المحكمة العليا

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أنه سيعين  أول قاضية من أصول أفريقية في المحكمة العليا الأمريكية خلفًا للقاضي ستيفن براير قبل نهاية شهر فبراير المقبل.

وقال بايدن في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، إنه سيعين أول امرأة من أصول أفريقية كقاضية في المحكمة العليا الأمريكية موضحا أنه ينوي أن يعلن قرار التعيين قبل نهاية شهر فبراير المقبل.

وتمهد استقالة براير من منصب القاضي في المحكمة العليا الطريق أمام بايدن لمتابعة وعده في حملته الانتخابية بترشيح أول امرأة سوداء للمحكمة العليا.

وقال البيت الأبيض الأربعاء إنه سيمنح براير الفرصة لإصدار أي تصريحات قبل الإفصاح عن البديل. وعادة ما يقدم القضاة المتقاعدون إعلانًا رسميًا إلى الرئيس كتابيًا.

ومع التنحي قبل انتخابات التجديد النصفي، حقق براير، البالغ من العمر 83 عامًا، رغبة الديمقراطيين الذين ضغطوا لضمان ترشيح الرئيس بايدن خليفة ديمقراطي لبراير، بالتوازي مع سيطرتهم على مجلس الشيوخ.

ويمكن للديمقراطيين الآن تمرير مرشح بايدن دون تصويت جمهوري واحد، بسبب تغيير القاعدة في عام 2017 تحت قيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، والتي خفضت نسبة الموافقة من 60 صوتًا إلى 51 صوتًا فيما يتعلق بإقرار مرشحي المحكمة العليا.

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