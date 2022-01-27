أيوب الأحمدي يشارك في العروض الفنية بمعرض القاهرة للكتاب

يشارك الفنان أيوب الأحمدي الشهير بـ "ماجيك ألموست" في العروض الفنية التابعة لوزارة الثقافة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي لللكتاب بدورته الـ 53 والتي تستمر في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.



ومن المقرر، أن يقدم الأحمدي، العديد من العروض الاستعراضية الخاصة بمهارات السحر وخفة اليد للأطفال والمشاركين، وذلك كجزء من استراتيجية وزارة الثقافة، لتحفيز المواطنين خاصة الأطفال على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.



يأتي ذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة منها: (الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للسينما، أكاديمية الفنون... وغيرها).



وكان قد سبق وشارك أيوب الأحمدي ضمن العرض المسرحي "الساحر الشقي"، نوفمبر الماضي، بمسارح قصور الثقافة بالمحافظات المختلفة، ضمن فعاليات القوافل الثقافية التي يتم تنظيمها، لنشر المعرفة ورفع الوعي، ونشر البهجة بين المواطنين.