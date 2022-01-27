جامعة المنصورةتطلق المهرجان الرقمي للمواهب في نسخته الثالثة 2 فبراير

أعلن الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب فى تصريحات له اليوم، إطلاق" مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب " في نسخته الثالثة 2022 م خلال الفترة من 2فبراير حتى 3 مارس 2022م تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية وتنظيم الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة و مقرر المهرجان .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المنظمة للمهرجان لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان .

وينظم مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات.

فيما تشمل المجالات الأدبية البحث المقالي بعنوان جامعة المنصورة تاريخ عريق.. مستقبل واعد ، الشعر عامية وفصحى ، الرواية والقصة القصيرة أما المجال الفني يشمل الإنشاد الديني والترانيم ، تلاوة القرآن الكريم ، الغناء والعزف الموسيقى الفردي ، الافلام القصيرة ومجال الفنون التشكيلية يشمل التصوير الفوتوغرافي بعنوان اعرف جامعتك ، وتم استحداث مجال المشهد التمثيلي والمجال الرياضى يشمل المواهب الرياضية.

كما تم استحداث مجالين، مجال المراسل الصحفي، التعليق الصوتى و تم استحداث جائزة الموهبة الذهبية للموهوبين باختلاف فى جميع المجالات للطلاب من أصحاب الهمم.

كما يمكن التعرف على الشروط وطريقة التسجيل وأيضًا الجوائز، من خلال زيارة الموقع الإلكترونى وللاشتراك في المهرجان http://talent.mans.edu.eg/

فيما يمنح الفائز الأول في كل مجال جائزة قدرها 4000 جنيه و يمنح الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها 3000 جنيه و يمنح الفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها 2000 جنيه ولأول مرة جائزة "الموهبة الذهبية – موهوبون باختلاف" تمنح لأصحاب ذوي الهمم في كافة المجالات قدرها 4000 جنيه.