حيوانات متجمدة من البرد تثير تعاطف المواطنين

تداول رواد التواصل الإجتماعي في تركيا صور و مقاطع فيديو لقطيع من الحمير وهم متجمدين من البرد الشديد الذي تتعرض له تركيا مما أثار إستياء الرواد و طالبوا من المسئولين سرعة التعامل مع ذلك الأمر .

و بحسب ما تناقلته وسائل إعلام تركية، فإن مقاطع الفيديو المتداولة ظهر فيها حيوانات متجمدة من موجة البرد الشديد الذي تتعرض له تركيا في الوقت الحالي.

تسبب الانتشار الواسع للصور و مقاطع الفيديو الخاصة بالحيوانات المتجمدة و بالتحديد قطيع الحمير في تركيا في دفع المسئولين عن حماية الحيوانات و إنقاذها إلى إصدار بيان للتأكيد أن الامر وصلهم و بدأوا في التعامل معه و إنقاذ الحيوانات من البرد .



كما اشارت بعض وسائل الاعلام في تركيا إلى أنه تم نقل قطيع الحمير إلى مكان دافئ للحصول على العناية المناسبة لهم و إنقاذ حياتهم قبل الموت من التجمد، بسبب وصول درجة الحرارة إلى حد التجمد في ساعات الليل .



جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي في تركيا، أكدوا أن ما تم من عملية انقاذ للحيوانات بسبب قوة وسائل التواصل اإجتماعي التي دفعت المسئولين للإلتفات لتلك الأزمة و حماية الحيوانات من الموت بسبب سوء الأحوال الجوية .