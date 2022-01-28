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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حيوانات متجمدة من البرد تثير تعاطف المواطنين

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في تركيا صور و مقاطع فيديو لقطيع من الحمير  وهم متجمدين من البرد الشديد الذي تتعرض له تركيا مما أثار إستياء الرواد و طالبوا من المسئولين سرعة التعامل مع ذلك الأمر .

و بحسب ما تناقلته وسائل إعلام تركية، فإن مقاطع الفيديو المتداولة ظهر فيها حيوانات متجمدة من موجة البرد الشديد الذي تتعرض له تركيا في الوقت الحالي.

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تسبب الانتشار الواسع للصور و مقاطع الفيديو الخاصة بالحيوانات المتجمدة و بالتحديد قطيع الحمير في تركيا في دفع المسئولين عن حماية الحيوانات و إنقاذها إلى إصدار بيان للتأكيد أن الامر وصلهم و بدأوا في التعامل معه و إنقاذ الحيوانات من البرد .


كما اشارت بعض وسائل الاعلام في تركيا إلى أنه تم نقل قطيع الحمير إلى مكان دافئ للحصول على العناية المناسبة لهم و إنقاذ حياتهم قبل الموت من التجمد، بسبب وصول درجة الحرارة إلى حد التجمد في ساعات الليل . 


جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي في تركيا، أكدوا أن ما تم من عملية انقاذ للحيوانات بسبب قوة وسائل التواصل اإجتماعي التي دفعت المسئولين للإلتفات لتلك الأزمة و حماية الحيوانات من الموت بسبب سوء الأحوال الجوية .

تركيا صور مقاطع فيديو قطيع من الحمير متجمد البرد الشديد موجة البرد الشديد

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حيوانات متجمدة من البرد تثير تعاطف المواطنين

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