حل لغز ذبح "حمار" وسط الشارع بقنا

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام في قنا.

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة نقادة، وقيامه بتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالي مثبتة بالطريق، وأنه دائم القرع على أبواب الأهالي ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وأنه قام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ حوالى أسبوع، وأن الدابة ملك خاله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه "غير متزن عقلياً"، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة في أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استدعاء أسرته لسؤالهم.