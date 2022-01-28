اسم له حكاية.. سر تسمية النادى الأهلى من قلب مدينة المنصورة

كان لمدينة المنصورة دوراً مهماً في تسمية النادي الأهلي بهذا الاسم ، بل إن دخول كرة القدم للنادي الأهلي ‏كانت على يد واحد من أبرز رجال التعليم بالمنصورة. ‏



يقول " ايهاب الشربينى" مؤلف كتاب حكايات المنصورة"تبدأ الحكاية بصاحب فكرة إنشاء النادي عمر بك لطفي، والذي أنشا النادي تحت اسم نادي طلبة المدارس العليا ولم يخطر ‏بباله أن تمارس كرة القدم في هذا النادي. ، وكان من زملاءه المتحمسين للفكرة أمين باشا سامي الذي كان أشهر ناظر للمدرسة الأميرية بالمنصورة، وعندما تم إنشاء ‏النادي لأول مرة اقترح تغيير اسمه من نادي المدارس إلى النادي الأهلي وذلك لأن بالمنصورة نادي صغير يسمى بنفس ‏الاسم وهو النادي الأهلي وكان مقره في السكة الجديدة بالقرب شارع النقراشي في ميت حدر".

وواصل " الشربينى" كان أمين سامي من أبرز ‏أعضاءه ...ووافق الجميع على الاسم الجديد فورا خاصة أن تمويل النادي كان من خلال البنك الأهلي المصري فوجد ‏ترحيب من إدارة البنك.‏

وأضاف "ليس هذا فقط بل إن أمين سامي هو أول من ادخل كرة القدم إلى المدارس المصرية وكان ذلك أيضا في مدرسته المنصورة ‏الأميرية وكان هذا الأمر محط إعجاب الجميع وسرعان ما انتشرت كرة القدم عبر مصر كلها، خاصة بعد أن انتقل إلى ‏مدرسة الناصرية بالقاهرة.

وفي عام 1908 أصر على أن تمارس لعبة كرة القدم داخل النادي أسوة بتجربته بالمدارس ‏وأنشأ ملعب ترابي في قلب النادي أسماه الحوش، وظل معروفا بهذا الاسم حتى بعد أن اصبح الملعب الرسمي للأهلي حتى ‏تغير اسمه مؤخرا إلى ملعب مختار التتش ".