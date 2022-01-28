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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اسم له حكاية.. سر تسمية النادى الأهلى من قلب مدينة المنصورة

الأهلي
الأهلي

كان لمدينة المنصورة دوراً مهماً في تسمية النادي الأهلي بهذا الاسم ، بل إن دخول كرة القدم للنادي الأهلي ‏كانت على يد واحد من أبرز رجال التعليم بالمنصورة. ‏ 


يقول " ايهاب الشربينى" مؤلف كتاب حكايات المنصورة"تبدأ الحكاية بصاحب فكرة إنشاء النادي عمر بك لطفي، والذي أنشا النادي تحت اسم نادي طلبة المدارس العليا ولم يخطر ‏بباله أن تمارس كرة القدم في هذا النادي. ، وكان من زملاءه المتحمسين للفكرة أمين باشا سامي الذي كان أشهر ناظر للمدرسة الأميرية بالمنصورة، وعندما تم إنشاء ‏النادي لأول مرة اقترح تغيير اسمه من نادي المدارس إلى النادي الأهلي وذلك لأن بالمنصورة نادي صغير يسمى بنفس ‏الاسم وهو النادي الأهلي وكان مقره في السكة الجديدة بالقرب شارع النقراشي في ميت حدر". 

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وواصل " الشربينى"  كان أمين سامي من أبرز ‏أعضاءه ...ووافق الجميع على الاسم الجديد فورا خاصة أن تمويل النادي كان من خلال البنك الأهلي المصري فوجد ‏ترحيب من إدارة البنك.‏

وأضاف "ليس هذا فقط بل إن أمين سامي هو أول من ادخل كرة القدم إلى المدارس المصرية وكان ذلك أيضا في مدرسته المنصورة ‏الأميرية وكان هذا الأمر محط إعجاب الجميع وسرعان ما انتشرت كرة القدم عبر مصر كلها، خاصة بعد أن انتقل إلى ‏مدرسة الناصرية بالقاهرة.

 وفي عام 1908 أصر على أن تمارس لعبة كرة القدم داخل النادي أسوة بتجربته بالمدارس ‏وأنشأ ملعب ترابي في قلب النادي أسماه الحوش، وظل معروفا بهذا الاسم حتى بعد أن اصبح الملعب الرسمي للأهلي حتى ‏تغير اسمه مؤخرا إلى ملعب مختار التتش ".

الأهلى المنصورة كرة القدم التعليم نادي المدارس

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