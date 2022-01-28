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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يدرس الدفع بنجم ٢٠٠٢ بمباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يدرس الدفع بمحمد طارق مدافع فريق الشباب مواليد 2002 في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.


ويدرس المدير الفني للفريق الأبيض الدفع بمحمد طارق بجوار محمد عبد الغني، على أن يجلس حسام عبد المجيد بديلا.


وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء المرتقب، ويخوض الزمالك مباراة الغد بقائمة تضم كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية  .
خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق    .
خط الوسط: محمد حسام بيسو  - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم  - محمود عبد الرازق شيكابالا  - رزاق سيسيه  - سيف جعفر  - سيد نيمار -  ماجد هانى  .
خط الهجوم: يوسف أسامة  - عمر السعيد  - حسام أشرف  .

نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا شيكابالا الزمالك كارتيرون محمد عبد الشافي

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