أكرم حسني يغني نسيانك صعب أكيد بصوت أبو حفيظة على الهواء.. فيديو

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقام "حسني"، بتقديم أغنية "نسيانك صعب أكيد"، للفنان هاني شاكر، بصوت أبو حفيظة.



ويكشف حسني خلال الحلقة حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج "أبو حفيظة" بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

كما يتحدث حسني عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معا في عدة أعمال كوميدية.

