تألق ياسمين رئيس ودينا الشربيني بحفل توزيع جوائز Joy Awards

حضرت النجمة ياسمين رئيس حفل توزيع جوائز Joy Awards وذلك يوم الخميس 27 يناير، والمقام بالمملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض، وفي حضور أكثر من 200 فنان عربي وعالمي، تعتبر تلك هي النسخة الثانية للحفل، حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا، بمشاركة العديد من نجوم العالم العربي.

وبجانب ياسمين رئيس، يحضر حفل Joy Awards النجوم كاظم الساهر، والفنانة دينا الشربيني، عمرو يوسف، أحلام، وماجد المهندس وهاني شاكر، وأصالة، ونوال الكويتية، بجانب العديد من نجوم الدراما العرب مثل يعقوب الفرحان، وخالد صقر، وقصي خولي، ومعتصم النهار.

فيلم قمر 14

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الأحدث قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

ومن ناحية أخرى قررت ياسمين رئيس الانطلاق في أول بطولة مسرحية لها من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والذي تتعاون فيها مع النجمة دينا الشربيني، المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

وبعد إطلاق قمر 14 في دور العرض السينمائية، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيها جارة القمر الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، كما تنتظر إطلاق فيلم جارة القمر في دور العرض السينمائية.