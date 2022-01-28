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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يكلف مدير التعاقدات بحسم توقيع موسيمانى وبنود العقد الجديد

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد شبانة  أن محمود الخطيب رئيس الأهلي كلف  أمير توفيق مدير التعاقدات بالجلوس مع مويرا زوجة موسيماني المدير الفني للفريق الأول بعد وصولها للقاهرة  منذ الساعات الأول من اليوم الخميس". 


وواصل ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "جاء تكليف  رئيس الأهلي لعقد جلسة الحسم قبل توقيع عقود تدريب موسيماني للأهلي لمدة موسمين مقابل ٥ مليون دولار قيمة إجمالية (صافي بعد الضرائب) مع نسبة خاصة للزوجة وشرط جزائي قيمته نصف مليون  دولار 3 أشهر بدلا من 6 شهور". 


وتابع: "كشف المصدر أن  الأهلي  سيقوم بتفعيل العقد الجديد من ١ فبراير  وسيحصل المدرب علي ٥٠ ألف دولار اضافية في الشهر حتى نهاية الموسم وفق العقد الجديد حيث يتقاضى 180 ألف دولار شهريا .


وأضاف المصدر أن أمير توفيق سيعقد الجلسة  خلال ساعات المقبلة في مكتبه بالجزيرة من أجل عرض الأهلي وإعلان الموقف النهائي سواء التجديد أو رحيله عقب نهاية عقده .

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