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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حاسوب فيسبوك الأسرع عالميا

أسرع حاسوب في العالم.. فيسبوك تعلن عن جهاز "ميتافيرس" العملاق

فيسبوك
فيسبوك

تصنع شركة ميتا الماكلة ل_ فيسبوك جهاز كمبيوتر خارقا، حيث تعتقد الشركة أنه الأسرع في العالم ووصفته بالعملاق. 

 

حاسوب فيسبوك الأسرع عالميا

 

أوضح تقرير مصور لقناة "الغد"، أن المرحلة الأولى منه جاهزة وهي قيد التشغيل بالفعل، وسيكون مكتملا منتصف العام الجاري، حيث أكدت فيسبوك ميتا أنه سيفيدها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا.

 

ستتمكن النماذج من بناء أدوات واقع معزز أفضل،  وسيساعد RSC، في تشغيل ترجمات صوتية، في الوقت الفعلي لمجموعات كبيرة من الأشخاص يتحدث كل منهم لغة مختلفة.

 

العمل على RSC، بدأ قبل عام ونصف، عندما صمم مهندسو ميتا أنظمة مختلفة له من الصفر، مثل التبريد والطاقة والشبكات والكابلات.

 

المرحلة الأولى تتألف من 760 نظام نفيديا جي جي إكس إيه 1000، تحتوي على 6080 وحدة معالجة رسومات متصلة وهي نوع من المعالجات جيد بشكل خاص في معالجة مشاكل التعلم الآلي.

فيسبوك الذكاء الاصطناعي ميتافيرس شركة ميتا مجال الذكاء الاصطناعي مقاطع الفيديو

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