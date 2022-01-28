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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 28- 1- 2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة28- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 28- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك.. وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر بمنزل الحظ يعدك بيوم تتجلي فيه قدرتك على الإبهار ويمكنك أن تصلح علاقتك بمن تحب.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل ويعدك بالصعود والوقت للتركيز على أمور مالية ولتنظيم أعمالك وأفكارك.
عاطفيا: المريخ بمنزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا لتقريب وجهات النظر مع الأحباب.

برج الجوزاء
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر في مواجهة برجك يهدد علاقتك بشريك حياتك.
مهنيا وماليا: قد يكون هناك إرباك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

برج السرطان
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. اليوم مناسب لإصلاح علاقاتك واستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

برج الأسد
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.
اجتماعيا ومهنيا: حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

برج العذراء
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.
عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في الذكريات وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك المهنية وادرس موقفك المالي تجنبا للخسائر.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

برج القوس
مهنيا: القمر في برجك يدفعك للظهور ويمنحك حضورا وثقة بنفسك وقدرة على الإقناع.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقات وصداقات.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالعمل خلف الستار والاحتراس من المكائد.
عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك تألقا وأوقات عاطفية ممتعة، فقط لا تتحدث عن أخبارك الشخصية وابتعد عن الفخر بنفسك

برج الدلو
مهنيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.
عاطفيا اجتماعيا: الشمس في برجك.. تتحسن علاقاتك والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يولّد اليوم بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.

 

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الجمعة 28- 1- 2022 برج الحمل برج الثور

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