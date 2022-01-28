توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 28- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 28- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك.. وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر بمنزل الحظ يعدك بيوم تتجلي فيه قدرتك على الإبهار ويمكنك أن تصلح علاقتك بمن تحب.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل ويعدك بالصعود والوقت للتركيز على أمور مالية ولتنظيم أعمالك وأفكارك.

عاطفيا: المريخ بمنزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا لتقريب وجهات النظر مع الأحباب.

برج الجوزاء

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر في مواجهة برجك يهدد علاقتك بشريك حياتك.

مهنيا وماليا: قد يكون هناك إرباك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا.

برج السرطان

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. اليوم مناسب لإصلاح علاقاتك واستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

برج الأسد

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

اجتماعيا ومهنيا: حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

برج العذراء

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعيش في الذكريات وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك المهنية وادرس موقفك المالي تجنبا للخسائر.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

برج القوس

مهنيا: القمر في برجك يدفعك للظهور ويمنحك حضورا وثقة بنفسك وقدرة على الإقناع.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقات وصداقات.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالعمل خلف الستار والاحتراس من المكائد.

عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك تألقا وأوقات عاطفية ممتعة، فقط لا تتحدث عن أخبارك الشخصية وابتعد عن الفخر بنفسك

برج الدلو

مهنيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.

عاطفيا اجتماعيا: الشمس في برجك.. تتحسن علاقاتك والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يولّد اليوم بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك أن تكون أكثر تحكّما في انفعالك.

مهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.