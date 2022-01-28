جوردون موراي تكشف عن السيارة الخارقة T.33.. صور

كشفت شركة جوردون موراي صانع السيارات الإنجليزي، عن سيارتها الخارقة الجديدة T.33 التي يبدأ سعرها من 1.88 مليون دولار، وسيتم إنتاج 100 وحدة فقط.

ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، عندما أطلقت جوردون موراي T.50 الخارقة المستوحاة من ماكلارين F1، أعلنت الشركة أنها بداية لسلسلة من الطرز ولن تقتصر على طراز واحد فقط، بالنسبة لـ " جوردون موراي T.33 " فهي أقل في الإمكانيات والبذخ من شقيقتها الأكبر "جوردون مواري T.50" التي تباع بـ 2.5 مليون دولار، وعلى الرغم من أن T.33 تفتقر لبعض الإمكانيات الخاصة بالديناميكية الهوائية و الرفاهيات إلا أنها بنفس المحرك القوي الـ 12 سلندر، مع خيار ناقل الحركة اليدوي موجود ومتاح للعملاء.

اللافت للنظر في هذه السيارة الخارقة أنها تأتي بدون جناح أو مآخذ هواء في الهيكل، وهو ما قصدته "جوردون موراي" لتحافظ على لغة التصميم التي حرصت أن تكون بسيطة للغاية بلا تعقيدات أو زخارف شكلية حتى أن الشركة أعلنت أن كل ما تراه في السيارة له وظيفة، لا توجد أي تفصيلة لمجرد الاكسسوار أو الشكل الجمالي.

بالرغم من أن طراز T.33 أثقل في الوزن قليلاً من T.50 ، إلا أنها تظل أخف سيارة بين كل المنافسين لها على الساحة، وذلك لأنها تستخدم تقنيات حديثة تجعل الهيكل المصنوع من ألياف الكربون والمثبت بهيكل الألومنيوم خفيف الوزن وهذا نتيجة فريق التطوير ومهندسين الشركة المتخصصين في تخفيف وزن السيارة حيث تم فحص جميع مكونات السيارة والتأكد من أنها لن تأتي بحمولة زائدة على الوزن، لتكون في النهاية T.33 وزنها 2400 رطل فقط ، أي 220 رطل أكثر من T.50.

سيتمكن العملاء من الاختيار بين علبة التروس اليدوية أو الأوتوماتيكية التي صممها المتخصص البريطاني Xtrac. لتنقل الطاقة للمحور الخلفي من خلال ترس تفاضلي محدود الانزلاق. نظام ناقل الحركة شديد الشبه بما قدمته العلامة التجارية الإنجليزية في T.50.

تأتي جوردون موراي T.33 بمحرك V12 أقوى محركات لاحتراق على الإطلاق، سعة 4 لتر وبقوة 607 بحد أقصى عند 10500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 332 رطل قدم، تأتي عند 9000 دورة في الدقيقة