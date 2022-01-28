5 مصريين في ربع نهائي بطولة أمريكية مفتوحة للإسكواش

انطلقت فجر يوم الخميس الموافق 27 يناير، فاعليات بطولة ستوربريدج كابيتال متوتر سيتي المفتوحة للإسكواش رجال والتي تقام بولاية ديترويت الأمريكية حتي الـ 30 من يناير الجاري، بمجموع جوائز 80 ألف دولار.

واستطاع كل من كريم عبدالجواد، فارس الدسوقي، مروان الشوربجي، مازن هشام، وطارق مؤمن التأهل إلي ربع نهائي البطولة.

ومن المنتظر أن تقام منافسات ربع النهائي مساء اليوم , وجاءت المباريات كالتالي :

يلتقي طارق مؤمن مع واطنه مازن هشام، كما يواجه مروان الشوربجي مواطنه فارس الدسوقي لتضمن مصر تأهل لاعبان إلى نصف النهائي.

كما يصطدم كريم عبدالجواد بلاعب بيرو دياجو إلياس وأخيرا في لقاء نيوزيلاندي ماليزي يواجه بول كول منافسه الماليزي إيان يو نج.



ويشارك في البطولة 6 مصريين وهم: طارق مؤمن المصنف الرابع عالميا، كريم عبد الجواد المصنف ال 11 عالميا ومروان الشوربجي المصنف السابع عالميا وعمر مسعد المصنف ال 23 عالميا وفارس دسوقي المصنف ال 9 عالميا ومازن هشام المصنف ال 13 عالميا.