نجل شقيقة منتج خلي بالك من زوزو ينشر صورًا نادرة لـ سعاد حسني|شاهد

في ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني، نشر المصمم العالمي كريم مختيجيان صورا تُنشر للمرة الأولى للفنانة الراحلة صديقة العائلة، حيث تحمل السندريلا كريم بعد ساعات قليلة من ولادته.

وكتب مختجيان على حساباته الرسمية على فيسبوك وإنستجرام "شرف كبير لي أن تكون سعاد حسني حاضرة معي أثناء طفولتي، أتذكر إنها بحكم صداقتها للعائلة، كانت تزورنا من وقت لآخر، كنت أشاهدها وهي تعمل في تحضيرات فيلم خلي بالك من زوزو مع خالي والمؤلف الكبير صلاح جاهين، وكنت منبهراً بكونها امرأة مفعمة بالجمال والموهبة والقوة والتفرد الإنساني".

وينتمي مختيجيان إلى عائلة فنية تضم خاله تاكفور أنطونيان واحد من أشهر المنتجين والموزعين في العصر الذهبي للسينما، وهو منتج فيلم خلي بالك من زوزو لـسعاد حسني.

الصور التي كشف عنها مختجيان تتضمن أيضاً صورة من مناسبة خاصة جمعت السندريلا مع نجوم الفن، ومن بينهم العندليب عبد الحليم حافظ، شكري سرحان ومها صبري.

وعن ذكرياته مع السندريلا كتب مختجيان "أكثر ما كان يثير تعجبي هو وجهها، لا أدري ماذا كانت تفعل به؟ كان نصف وجهها حزين والنصف الآخر في غاية البهجة.

أتذكر أيضاً كيف كانت تناديني كراميلا بصوتها الحنون، ومن حسن حظي أن أحظى بصورة معها وأنا في المهد".