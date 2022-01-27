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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تزوجته سراً ؟ .. اعترافات سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب

سعاد حسني وعبدالحليم
سعاد حسني وعبدالحليم حافظ

سندريلا الشاشة العربية المرأة الأكثر أنوثة ذات الوجه البرئ الذي عشقته الكاميرا، خطفت قلوب الجماهير منذ أول عمل فني لها ليزداد رصيدها الفني والعاطفي أيضاً خلال سنوات قليلة كانت شاهدة على تألقها ومشوارها المضيئ المفعم بطاقة وحيوية وضحكة سعاد حسني . 

تحل اليوم ذكرى ميلاد سعاد حسني، فهي من واليد 26 يناير 1943 ، تركت رصيد هائل من الأعمال الفنية و البصمات الراسخة في قلوب محبيها حتى لُقبت بـ السندريلا، لما لها من سحر وإطلالة خاصة عشقها الجمهور و النجوم أيضاً. 

حياة سعاد حسني كانت مليئة بالمحطات القاسية ، ومن أكثر الأمور المرتبطة باسم سعاد حسني دوماً هي زواجها  سراً من العندليب عبد الحليم حافظ، فقد تردد هذا الأمر كثيراً في حياة السندريلا وبعد وفاتها أيضاً، لكن لا أحد يعلم الحقيقة كاملة ولم يعلن أحد الطرفان عن قصة زواجهما سراً، لكن المؤكد أنه كان هناك قصة حب بين السندريلا والعندليب. 

سعاد حسني و عبد الحليم حافظ

اعترافات سعاد حسني

سعاد حسني تحدثت في حوار لها في مجلة الموعد، عن الحب وعن أمر زواجها من العندليب سراً، لتضع النقاط فوق الأحرف وتنهي الجدل حول قصتها الشهيرة.

قالت سعاد حسني :" عندما أريد الزواج، سأتزوج هنا في القاهرة، في بلدي وبين أحبابي وأهلي .. الزواج عمره ما كان جبر خاطر، الزواج لابد له من مقدمات وترتيبات وأخد ورد، ولابد أن يكون علنياً، لأنه نبأ سار يسعد جمهوري وجمهور عبدالحليم".

وأضافت سعاد حسني في حوارها مع مجلة الموعد : "لا معنى لأن نتزوج في السر، لأن معنى هذا أننا نعمل عملا غير مشروع، أو غير مستحب، أو لا نفخر به".

و أكدت: "كل ما أشيع عن زواج تم، أو زواج سيتم بيني وبين عبد الحليم حافظ، ليس إلا مجرد شائعات، أولا الحب ليس عيبا أو حراما، إن كنت أحب عبد الحليم، ليس هناك ما يدعو لكي أنكر هذا الحب".

السندريلا والعندليب
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سعاد حسني | ذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية الـ 79

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سعاد حسني.. 5 زيجات و3 وصايا وقصة وفاتها.. أسرار في حياة السندريلا

شقيقة سعاد حسني تؤكد زواجها 

رغم الإنكار الذي صممت عليه السندريلا والعندليب حول قصة زواجهما عرفياً، إلا أن جانجاه عبد المنعم اخت سعاد حسني - غير الشقيقة- قالت عبر موقع الإنترنت الذي أنشأته حول سعاد - أن عائلتها اعترفت أخيرًا بزواج "سعاد" من عبد الحليم حافظ، وأضافته لقائمة أزواجها ليصبح عدد زيجاتها خمس زيجات ومن المفارقات أن تاريخ وفاتها 21 يونيو 2001 يطابق نفس يوم مولد عبد الحليم حافظ في 21 يونيو 1929، ودام زواجهما العرفي قرابة ستة أعوام حيث افترقا عام 1965.

سعاد حسني

أزواج سعاد حسني

تزوجت سعاد حسني المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث انفصلا في عام 1968، ثم اقترنت بعلي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981.

في السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد وقد كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة والدة "فطين".

أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته، وعلى الرغم من كثرة زيجاتها، إلا أنّها لم تلبس ثوب الزفاف في أي منّها أبدًا، ولم تنجب أي ابن أو بنت لها رغم تعدد مرات حملها من علي بدر خان، حيث كان ينتهي بالإجهاض، بسبب الضغط الذي كانت تتعرض له خلال عملها.

سعاد حسني وعبد الحليم
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سعاد حسني.. 5 زيجات و3 وصايا وقصة وفاتها.. أسرار في حياة السندريلا

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