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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وهبي الخزري: جاهزون لمواجهة بوركينا فاسو.. وهذا سلاحنا للفوز

وهبي الخزري قائد
وهبي الخزري قائد منتخب تونس

أكد  وهبي الخزري قائد منتخب تونس، جاهزية نسور قرطاج لمواجهة بوركينا فاسو، المقرر لها، غدا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تقام في الكاميرون.

 

وقال الخزري في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”: دائما ما يكون سلاحنا ومصدر قوتنا هي جماعيتنا وروحنا الانتصارية، سعيد بما قدمناه أمام نيجيريا وإظهار قدرتنا على تحقيق الفوز".

 

تابع الخزري:" هدفنا الاستمرار على نفس المستوى في لقاء الغد، نقدر بوركينا فاسو بشكل كبير لأنهم فريق جيد، لكننا في أتم حالات التركيز".

 

اختتم:" في كرة القدم لا نقلل من شأن أحد، لكننا سنظهر للعالم ما لدينا من قدرات وإمكانيات".

 

وتأهل منتخب تونس إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على نيجيريا الأحد الماضي، بهدف صاروخي أحرزها يوسف المساكني قائد نسور قرطاج من خارج منطقة الجزاء.

 

وستكون مواجهة الدور ربع نهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا، ثأرية بالنسبة لمنتخب تونس حيث سبق لمنتخب بوركينا فاسو وأن أطاحت بنسور قرطاج  من نفس الدور فى كان 2017.

 

الخزري بوركينا فاسو إفريقيا منتخب تونس نسور قرطاج

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