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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مصر .. طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة أحسن من المطاعم

مصر .. طريقة عمل
مصر .. طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة

يعد الدونتس من أشهر الحلويات التى انتشرت في الفترة الأخيرة، ويمكن تقديمها بنكهات مختلفة ولذيذة يحبها الأطفال، وتضيف لمسة جميلة على السفرة بجانب مذاقها الجيد.

تقدم الشيف شيماء رفعت فى تصريحات خاصة لصدى البلد طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة .

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المقادير لعمل الدونتس :

مصر .. طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة 


600 جرام دقيق قابل للزيادة حسب العجن
260 جرام لبن او ماء او رايب 
٢بيضه
100 جرام ذبده
40 جرام سكر 
8 جرام ملح 
8 جرام فانيليا 
11 جرام خميرة جافة


طريقة عمل الدونتس بالشكولاتة :

مصر .. طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة 


نضع اللبن الدافي او المياه او الرايب في بولة و يضاف عليها معلقة سكر صغيرة و الخميرة و معلقتين من مقدار الدقيق وتترك حوالي ٥ دقايق.

تخمر ونخلط في العجان باقى المكونات ماعدا الزبده و تعجن ربع سرعة على الأقل إلى زوبان  الدقيق فى الخليط.
يعجن لمدة ٥ دقايق علي سرعة متوسطة إلى أن تلم العجينة ونضيف الزبدة وتلم العجينة بحيث لا تلتصق بالأيدي . 

تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق تكون سميكة و نقطعها بقطاعة الدونتس و نضعها علي صاج عليه ورق زبدة و يراعى ترك مسافة ما بينهم وتغطي بفوطة نضيفة و تترك مرة أخرى ساعة ونصف لكي تخمر إلى أن يتضاعف حجمها .

يسخن الزيت بشكل جيد وتحمر إلى أن يصبح لونها ذهبي اللون فى دقيقتين من جميع النواحي وتنشل وتترك تبرد قليلة .

تحضر الشيكولاتة بالطريقة الأتية :

تسيح الشكولاتة ويضاف عليها 2 معلقة زيت وتقلب وتسكب على الدونتس وتترك لتتماسك وتقدم .

الشيف شيماء رفعت
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