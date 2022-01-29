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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي POCO F4 GT

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومى القادم POCO F4 GT

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد من خلال علامتها التجارية الفرعية بوكو POCO، تحت اسم هاتف POCO F4 GT ، والمتوقع إطلاقه خلال الأيام المقبلة مع عدد من المواصفات المميزة وسعر مناسب.  


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي POCO F4 GT سيأتي بشاشة قياس 6.63 بوصة من نوع OLED ، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش في أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية، مع طبقة حماية للشاشة.  

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وسيقدم هاتف شاومي POCO F4 GT أربع كاميرات خلفية الرئيسية بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر ISOCELL HM2 من شركة سامسونج، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر OmniVision  بدقة 8 ميجا بيكسل،  بالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

 

وسيعمل هاتف شاومي POCO F4 GT بمعالج من نوع Dimensity 9000 SoC المتميز من شركة ميديا تيك، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.  

 

وسيحتوي هاتف شاومي POCO F4 GT على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، كما من المتوقع أن يكون الهاتف في حدود 6 آلاف جنيه مصرى. 

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