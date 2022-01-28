عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تكشف جدول طرح MIUI 13 عالميا.. إليك القائمة الكاملة

جدول طرح MIUI 13
جدول طرح MIUI 13 العالمي للربع الأول من عام 2022

كشفت شركة شاومي Xioami، عن مخططها الزمني لدفع الإصدار العالمي من واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13، إلى جانب الإعلان عن تشكيلة Redmi Note 11 العالمية الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت شاومي الجدول الزمني لقائمة تحديث MIUI 13، لعدد من إصدارات هواتفها في الأسواق العالمية للربع الأول من هذا العام.

 

شاومي تخطف الأنظار بإصدارات Redmi Note 11 Pro العالمية.. سعر ومواصفات

سعر ومواصفات Redmi Note 11 و Note 11S.. شاومي تغزو الأسواق العالمية

 

شاومي تشارك جدول طرح MIUI 13 العالمي للربع الأول من عام 2022

ووفقا لقائمة شاومي، ستكون سلسلة Xiaomi Mi 11 و 11T من أوائل الإصدارات التي ستحصل على تحديث MIUI 13، على أن تشمل التحديثات إصدارات Lite.

وتضم قائمة شاومي الإصدارات العالمية من سلسلة هواتف Redmi Note 10 إلى جانب تشكيلة Note 11، ومن المقرر أن يتم تحديث هاتف Redmi Note 8 2021، بالإضافة إلى هاتف Redmi 10، إلى جانب الجهاز اللوحي Pad 5 في الربع الأول من عام 2022.

ويشار إلى أن تحديث واجهة المستخدم الجديدة من شاوميMIUI 13 لن يكون مرتبطا بطرح أحدث إصدار من نظام تشغيل جوجل أندوريد.

ونظرا لأن شاومي لم تذكر إصدارات أندرويد التي ستدعمها واجهة المستخدم MIUI 13، فمن المتوقع أن تحديث أندرويد 12، لن يصل إلى جميع هواتف شاومي التي ستحصل على تحديث واجهة MIUI 13 في الربع الأول من 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرازات المذكرة في قائمة شاومي لن تتضمن إصدارات الشركة في الهند حيث سيتم طرح التحديث الخاص بها بشكل منفصل.

Xiaomi shares its MIUI 13 Global rollout schedule for Q1 2022
جدول طرح MIUI 13 العالمي للربع الأول من عام 2022
شاومي Redmi Note 11 واجهة المستخدم MIUI 13 هواتف Redmi Note 10 شاوميMIUI 13 أندرويد

موضوعات متعلقة

موتورولا تتحدى سامسونج وآبل بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبارة

تيك توك تعلن عن أدوات رقابة إضافية تثير غضب المنظمات العالمية

أسعار ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S22.. إليك التفاصيل الكاملة

هواوي تعتزم إطلاق إصدار خاص من هاتف Mate 40 بمعالج ميدياتك

ترشيحاتنا

بأوامر كيروش .. جلسات مكثفة مع فتوح قبل مواجهة أشرف حكيمي

مارك زوكربيرج يعلن تحديث جديد بماسنجر ينبهك عند التقاط "سكرين شوت" للمحادثة

موسيماني يرفض توقيع عقوبة على لاعبى الأهلى بعد ثلاثية سموحة

أمريكا: هناك فرص جيدة للعودة مع إيران إلى الاتفاق النووي

يوتيوبر شهير حاول إحراق نفسه خلال بث مباشر

حالات يتم فيها تخفيف العقوبة على المتهمين في جريمة تجارة المخدرات..تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ