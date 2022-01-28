شاومي تكشف جدول طرح MIUI 13 عالميا.. إليك القائمة الكاملة

كشفت شركة شاومي Xioami، عن مخططها الزمني لدفع الإصدار العالمي من واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13، إلى جانب الإعلان عن تشكيلة Redmi Note 11 العالمية الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت شاومي الجدول الزمني لقائمة تحديث MIUI 13، لعدد من إصدارات هواتفها في الأسواق العالمية للربع الأول من هذا العام.

شاومي تشارك جدول طرح MIUI 13 العالمي للربع الأول من عام 2022

ووفقا لقائمة شاومي، ستكون سلسلة Xiaomi Mi 11 و 11T من أوائل الإصدارات التي ستحصل على تحديث MIUI 13، على أن تشمل التحديثات إصدارات Lite.

وتضم قائمة شاومي الإصدارات العالمية من سلسلة هواتف Redmi Note 10 إلى جانب تشكيلة Note 11، ومن المقرر أن يتم تحديث هاتف Redmi Note 8 2021، بالإضافة إلى هاتف Redmi 10، إلى جانب الجهاز اللوحي Pad 5 في الربع الأول من عام 2022.

ويشار إلى أن تحديث واجهة المستخدم الجديدة من شاوميMIUI 13 لن يكون مرتبطا بطرح أحدث إصدار من نظام تشغيل جوجل أندوريد.

ونظرا لأن شاومي لم تذكر إصدارات أندرويد التي ستدعمها واجهة المستخدم MIUI 13، فمن المتوقع أن تحديث أندرويد 12، لن يصل إلى جميع هواتف شاومي التي ستحصل على تحديث واجهة MIUI 13 في الربع الأول من 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرازات المذكرة في قائمة شاومي لن تتضمن إصدارات الشركة في الهند حيث سيتم طرح التحديث الخاص بها بشكل منفصل.