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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تخطف الأنظار بإصدارات Redmi Note 11 Pro العالمية.. سعر ومواصفات

هاتف شاومي الجديد
هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن نسختها العالمية من سلسلة هواتف Redmi Note 11، والتي تضم أربعة طرازات جديدة هي ريدمي نوت 11، و Redmi Note 11S إلى جانب طرازين من Redmi Note 11 Pro أحدهما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G والآخر بشبكات 4G.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro، مع دعم لتقنية الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.

 

سعر ومواصفات Redmi Note 11 و Note 11S.. شاومي تغزو الأسواق العالمية

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي .. مواصفات وسعر متوقع

 

وزودت شاومي إصدار Redmi Note 11 Pro 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، من تخزين UFS 2.2.

Redmi Note 11 Pro and Pro 5G unveiled with 120Hz OLED displays, 108MP cameras
هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

ويتضمن هاتف Redmi Note 11 Pro 5G، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بدقة 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، وتدعم الشاشة التدرج اللوني الواسع DCI-P3 ولها سطوع نموذجي يبلغ 700 شمعة، ومحمية بطبقة حماية من نوع  Gorilla Glass 5، بينما تم تصنيف هيكل الهاتف المسطح بمعيار IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

9) and 120 Hz refresh rate, Gorilla Glass 5
هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

ولعشاق التصوير، زودت شاومي هاتف Redmi Note 11 Pro 5G، بكاميرا رئيسية خلفية بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابكسل، بحجم 1 / 1.52 بوصة مع 0.7 ميكرون بكسل ودعم 9 في 1 binning (2.1 ميكرومتر)، يدعم هذا المستشعر التكبير حتى 3x محليا، متصل بكاميرا بدقة 8 ميجابكسل (118 درجة) وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

108 MP main camera on the Redmi Note 11 Pro 5G, plus 8 MP ultra wide and 2 MP macro
كاميرا هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مختبئة في شاشة AMOLED، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبث على الإطار الجانبي للجهاز، وزودت شاومي الهاتف ببعض العناصر الأخرى ذات الأهمية على الجانبين هي مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر ومكبرات صوت مزدوجة.

هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro 5G

ويحزم هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro 5G، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، يمكن شحنها من صفر إلى أكثر من 50٪ في غصون 15 دقيقة فقط، بواسطة الشاحن المرفق بالعلبة وكذلك كابل USB-C، بقدرة 67 وات.

وسيتوفر هاتف Redmi Note 11 Pro 5G، للبيع في شهر فبراير المقبل، بسعر حوالى 330 دولارا (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري)، لسعة  6 + 64 جيجابايت، ويصل بسعر 380 دولارا (أي ما يعادل 5 آلاف و300 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.

أسعار هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro 5G

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro (4G)

ويتشارك هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro (4G)، مع الإصدار السابق في جميع المواصفات تقريبا، ولكن يختلف من حيث نوع المعالج، حيث يعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، والذي تم تصنيعه على عقدة أقدم بحجم 12 نانومترا، مع وحدة معالجة مركزية Cortex-A76، وسيطلق الهاتف مع واجهة المستخدم MIUI 13 والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، كما يحتوي هاتف 4G أيضًا على مستشعر عمق 2 ميجابكسل.

هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro (4G)

وسيتوفر هاتف Redmi Note 11 Pro، للبيع في شهر فبراير المقبل، بسعر حوالى 300 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و700 جنيه مصري)، لسعة  6 + 64 جيجابايت، ويصل بسعر 350 دولارا (أي ما يعادل 5 آلاف و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.

أسعار هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro
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