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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي .. مواصفات وسعر متوقع

هاتف شاومي القابل
هاتف شاومي القابل للطي

تعمل شركة شاومي Xiaomi الصينية، على تطوير هاتف ذكي جديد قابل للطي يطوي إلى الداخل عموديا مثل الصدفة، والذي سينطلق كمنافس لأحدث أجهزة سامسونج وهواوي.

وبحسب ما ذكره موقع "pocket-lint"، تعمل عملاقة التقنية الصينية شاومي على هاتف جديد قابل للطي بتصميم مختلف، في هيكل صدفي خفيف ونحيف للغاية على عكس الطرازات المنافسة.

 

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وتبعا للمعلومات، ستزود شاومي هاتفها القابل للطي المرتقب، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1، وسيكون المصمم بشكل صدفي هاتف حصري للأسواق الصينية فقط، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيتم طرحه في جميع أنحاء العالم عند الإطلاق.


وتشمل الميزات الأخرى المشاعة حول هاتف شاومي القابل للطي، أنه سيأتي مزودا بشاشة عرض بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا، ووفقا للتسريبات سينطلق الهاتف تحت اسم Xiaomi Mix Flip.

 

بسعر ينافس هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3


وسيحتوي هاتف شاومي القابل للطي القادم، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وسينطلق الهاتف الذكي مع شاشة داخلية مطوية من نوع OLED، وسيمتاز الهاتف بدعم معدل شحن خارق بقدرة 120 وات، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت.

ومن المحتمل أن ينطلق هاتف شاومي القابل للطي Xiaomi Mix Flip، بسعر تنافسي أقل من تكلفة هاتف سامسونج الأحدث Galaxy Z Flip 3، والذي يبلغ سعره في الولايات المتحدة حاليا حوالي 1000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 ألف و700 جنيه مصري).
 

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