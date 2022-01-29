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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : توفير كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان في الوحدات الطبية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

اعلنت وزارة الصحة والسكان، عن  توافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة، علي ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية زيارة الطفل للوحدات الصحية حتى عمر خمس سنوات، للحصول على جرعات فيتامين "أ"، والحصول على حزمة الخدمات المقدمة لتلك الفئة العمرية. 

وأوضحت وزارة الصحة، انه تم  تحديث برنامج متابعة النمو البدنى، ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأضافت الوزارة، أن التحديث شمل بروتوكولات دعم صحة الأطفال بكبسولات "فيتامين أ" الخاص بالنمو الصحي للطفل، ليرتفع إلى 9 جرعات بدلاً من جرعتين فقط، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن البرنامج يدعم الأطفال بـ9 كبسولات من "فيتامين أ" ابتداءً من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وذلك بواقع جرعة كل 6 أشهر.

منظمة الصحة العالمية الأنيميا والسمنة والتقزم وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الوحدات الصحية بروتوكول

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