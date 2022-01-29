خالد فوهامي: مرمى المنتخب المصري بخير في وجود أبوجبل.. وحزنت لإصابة الشناوي

عبر خالد فوهامي حارس مرمى منتخب المغرب الأسبق عن شعوره بالحزن لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في لقاء كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية متمنياً له سرعة الشفاء.



وأكد فوهامي عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن الشناوي حارس مرمى رائع ولكن محمد أبوجبل حارس مرمى جيد ويلعب لفريق كبير بقيمة الزمالك وبالتالي لديه خبرة اللعب في البطولات الأفريقية.



وأشار إلى أن أبوجبل كان محظوظاً بالتعامل المميز مع الكرة الأولى له بعد مشاركته كبديل أمام كوت ديفوار ثم تألق بشكل مميز في ضربات الترجيح مؤكداً أن مرمى الفراعنة بخير في وجود أبوجبل.



وأوضح أن مباراة مصر والمغرب ستقام على تفاصيل صغيرة وسيفوز المنتخب الأفضل في استغلال أنصاف الفرص مؤكداً أنها مواجهة خارج التوقعات.



وقال:" على المنتخب المغربي أن يقوم بتضييق المساحات للحد من خطورة الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش ، وأنصح أيضاً بالحذر من خطورة محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي".