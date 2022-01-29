ما تفتحوا الستارة.. أشرف عبد الباقى يكشف عن أغرب موقف تعرض له على المسرح

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن تفاصيل تقديمه مسرحية فى بداياته تفاجئ فيها بصمت الجمهور وعدم تفاعلهم رغم كونها كوميدية وخفيفة الظل.



وأضاف أشرف عبد الباقى ، خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن تفاصيل هذه المسرحية شاركه فيها الفنانين محمد هنيدى، وحيد سيف وكانت بعنوان محدش يقدر عليهم وعقب مازحا " كنا مسمينها محدش بيتفرج عليهم مكانش بيجيلنا جمهور خالص".



وأشار أشرف عبد الباقى، أنه تصادف يوم عرض مسرحى صمت الجمهور ولم يتجاوب مع "الافيهات الكوميدية" بالمسرحية والتى كانت للفنان وحيد سيف وكان رد فعل الأخير وقتئذ مازحا

"ما تفتحوا الستارة" كرد فعل لغياب ردود أفعال الجمهور على العرض الكوميدي.