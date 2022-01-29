عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباراتي دور ربع نهائى كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة اليوم

مباراة الكاميرون
مباراة الكاميرون وتونس

تنطلق اليوم السبت منافسات دور ربع نهائى بطولة  كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون على أن تختتم منافساتها يوم 6 فبراير المقبل فى نسختها الـ 33 بمشاركة 24 منتخبا.

 

وتقام مساء اليوم السبت مباراتين فى إطار منافسات دور ربع نهائى بطولة كاس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.


وجاءت مواعيد مباراتي اليوم السبت فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا فى الكاميرون والقنوات الناقلة على النحو التالي:

 

جامبيا vs الكاميرون - الساعة السادسة مساء على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

 

بوركينا فاسو vs تونس - الساعة التاسعة مساء على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

 

تونس تسعى لفك العقدة
 

وتسعى تونس إلى فك العقدة البوركينابية في الدور ربع النهائي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، عندما تلاقي منتخب "الخيول" اليوم على ملعب "رومدي أدجيا" في جاروا، فيما تطمح الكاميرون إلى إنهاء مغامرة جامبيا على ملعب "جابوما" في دوالا في النسخة الثالثة والثلاثين وبلوغ دور الأربعة.

 

وتمني تونس النفس في أن تكون الثالثة ثابتة عندما تواجه بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، بعدما خرجت على يدها في نسختي 1998 على أرض الأخيرة 7-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي، و2017 في الجابون بثنائية نظيفة.

 

وتأمل تونس، الساعية إلى اللقب الثاني في تاريخها بعد الأول على ارضها عام 2004، في تأكيد عرضها الرائع في ثمن النهائي عندما أطاحت بنيجيريا، الوحيدة صاحبة العلامة الكاملة في الدور الاول، بفوزها عليها 1-صفر، وتحقيق انتصارها الأول على بوركينا فاسو في خمس مواجهات رسمية (التقيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2010 وفازت الخيول 2-1 في رادس وتعادلا سلبا في واجادوجو).

 

وجاء فوز منتخب "نسور قرطاج" رغم معاناته من إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا كان لها تأثير واضح على نتائجه في الدور الاول حيث تأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، بفوز واحد كان على حساب موريتانيا، مقابل خسارتين على يد مالي وجامبيا.

 

وتستعيد تونس خدمات مدربها الكبير الذي غاب عن مواجهة نيجيريا بسبب إصابته بفيروس "كوفيد-19" والمدافع علي معلول الى جانب قائدها وهبي الخزري الذي دخل بديلا امام نيجيريا بعد شفائه للتو من الفيروس. لكن مهمة تونس في بلوغ نصف النهائي الثاني تواليا، لن تكون سهلة أمام بوركينا فاسو التي أحرجت الكاميرون المضيفة في المباراة الافتتاحية وخسرت امامها بصعوبة 1-2، بعدما تقدمت عليها بهدف نظيف، وأطاحت بالجابون من ثمن النهائي بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.

 

وتعول بوركينا فاسو بقيادة مدربها المحلي أيضا كامو مالو، على نجمها جناح أستون فيلا الانكليزي برتران تراوريه في سعيها الى بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1998 على ارضها عندما حلت رابعة و2017 عندما حلت وصيفة.

 

 

كاس امم افريقيا الكاميرون القنوات الناقلة جامبيا بوركينا فاسو تونس beIN Sports

موضوعات متعلقة

جامبيا تعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الكاميرون

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| آبل تطلق تحديثا أمنيا لإصلاح ثغرة خطيرة.. ومواصفات هاتف شاومي POCO F4 GT

الافاتار والواقع المعزز.. أفكار جديدة للتعريف بدور وخدمات البريد

بشكل وسعر خيالي .. ماكلارين T.33 الجديدة تخطف الأنظار |صور

صلاة الشروق كم ركعة تجعلك تفوز بثواب حجة وعمرة؟.. كثيرون لا يعرفون

الصور الاولى لضحايا حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى النجم سلمان خان: شكرًا على إحساسك بحزننا

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

متحور كورونا القادم أشد عدوى من أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية تحذر

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ