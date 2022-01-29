صحية و لذيذة .. طريقة عمل سلطة المشروم والذرة

سلطة المشروم والذرة من الأطباق الجانبية الشهين و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك، ويتمتع هذا الطبق بفوائد لا حصرلها و ذلك بفضل مكوناتها الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة المشروم والذرة في المنزل.

مقادير سلطة المشروم والذرة



-500 جرام مشروم

-1 ثمرة بصل أحمر شرائح رفيعة

1 كوب ذرة

2 ملعقة كبيرة شبت

2 كوب خس

كابوتشا شرائح رفيعة

نصف كوب مخلل

خيار

- الصلصة

ربع كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة ليمون

2 فص ثوم مفروم

ربع كوب زيت زيتون



طريقة تحضير سلطة المشروم والذرة



- في طبق التقديم يضاف الخس والمشروم والذرة والخيار المخلل والشبت والبصل.

للصلصة

- يخلط المايونيز والليمون والثوم والملح وزيت الزيتون ويقدم مع السلطة.