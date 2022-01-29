في أول أيامها.. انتظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 ، بدون وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات .

وشدد محافظ الجيزة ، على إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق السلامه العامة .

وقال راشد إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب ، وتوفير المناخ الجيد لهم لآداء الإمتحانات بتركيز ، لافتا أنه تم التشديد علي مسئولي التربية والتعليم ، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم.

وأكد المحافظ، علي قيام مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الاحياء والمراكز والمديريات المعنية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، بالإضافة إلى تجهيز المواد المعقمة والمطهرات.

وشدد على استمرار المتابعة اللحظية للتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه سير عملية الامتحانات مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية بإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وكذلك تكثيف أعمال تطهير المدارس وأعمال النظافة في محيطها ورفع التعديات والمخالفات أولا بأول لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب .

من جانبه ، قال مدير مديرية التربية والتعليم ، إن أعداد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( ١٩٣١٤٠ ) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( ٦٩١ ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية مؤكدا على الإلتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحان.