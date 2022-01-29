مصرية حائزة على جائزة كـ"الأوسكار" بأمريكا تحكي شغفها بـ ميكانيكا السيارات |فيديو

قالت المهندسة رانيا الغباشى، وهى أول وأصغر مهندسة ميكانيكية تعمل فى صناعة السيارات، إن كل من والدها ووالدتها دعماها خلال مراحلها التعليمية المختلفة، إضافة إلى زوجها الذى دعمها خلال حياتهما.

مؤكدة أن الجميع استغرب من اختيارها لدراسة ذلك التخصص وهو ميكانيكا السيارات، والعمل به.



وأضافت رانيا الغباشي ، خلال حوارها ببرنامج “ الستات ميعرفوش يكدبوا” والمُذاع على فضائية “ سي بي سي”، أن سبب اختيارها لذلك التخصص بسبب شغفها بالسيارات والمحركات، لافتة إلى أنها حصلت على جائزة تعتبر بمثابة "الأوسكار" فى قطاع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها حصلت على تلك الجائزة باعتبارها موظفة العام 2020 فى الشركة.

وأشارت الغباشى، إلى أن حلمها لم يتوقف عند تصميم قطع غيار السيارات، وتوطين صناعة السيارات فى مصر، ومعظم الصناعات العكسية باستخدام الهندسة العكسية، وتحليل الإجهادات على قطع الغيار، ولكنها تحلم باختراع شيء جديد وتسجله كبراءة اختراع لها.



رانيا الغباشي فتاة قررت تصبح أصغر مهندسة ميكانيكية تحكي للستات عن تجربتها والصعوبات اللي واجهتها - YouTube