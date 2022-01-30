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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا مسكنا بالمقطم

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإرتكاب واقعة سرقة مسكن مواطن بالمقطم.

كلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت قد تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مسكن مواطن وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) قرر باكتشافه سرقة (بعض المقتنيات) من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، والدخول من الشباك"

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين سرقة سرقة مسكن المقطم ضبط شخصين

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