امتحانات 2 ثانوي| الطلاب يتوافدون على المدارس استعدادا لأداء الجبر والأحياء والفلسفة

يتوافد الان طلاب الصف الثاني الثانوي على جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لاستئناف امتحانات الصف الثاني الثانوي الخاصة بـ نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الأحد 30 يناير 2022 امتحانات مواد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، والاحياء لـ طلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا ، والفلسفة والمنطق لطلاب ادبي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا

وقد حرص طلاب الصف الثاني الثانوي على الوصول إلى المدارس قبل موعد الامتحان بساعة لتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث يمر الطلاب من بوابات التعقيم ، ثم يخضعوا للكشف الحراري بالكواشف الحرارية على بوابات المدارس ، واخيرا يتم إلزامهم بارتداء الكمامات والصعود الى اللجان والجلوس بشكل فيه تباعد .

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد .

و كانت قد توقفت امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخميس الماضي ، حيث كان الخميس الماضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الصف الثاني الثانوي تسير بإنتظام مؤكدة انه لم يتم رصد أي شكاوى .

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

ومن المقرر أن يستأنف طلاب الصف الثاني لثانوي امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا للمواعيد التالية :