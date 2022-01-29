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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ينتشر بين الخفافيش.. NeoCoV فيروس جديد يهدد العالم

NeoCoV فيروس جديد
NeoCoV فيروس جديد يهدد العالم

كشف علماء في الصين عن فيروس جديد باسم NeoCoV، قد يكون أكثر قابلية للانتقال، حسب دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون من جامعة ووهان.

حسب الدراسة فإن "نيوكوف" نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل في جنوب إفريقيا، وهي ليست جديدة تماما، فيما أكد خبراء الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

ووجد العلماء أن NeoCoV مرتبط بفيروس MERS-CoV ، المعروف أيضًا باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل، حسب الدراسة المنشورة بموقع "biorxiv".

ينتشر بين الخفافيش

مثل باقي الفيروسات التاجية، التي تشير إلى نوع من الفيروسات وليس إلى  كوفيد- 19 تحديدا ، لا يُستبعد أن يتواجد الفيروس الجديد في الحيوانات وكذلك البشر.

وحاليا، أثبتت الدراسات أن "نيوكوف" ينتشر فقط بين الخفافيش، وسط مخاوف من احتمالية انتقاله للبشر.

وحذر علماء من جامعة ووهان من انتقال الفيروس الجديد إلى البشر، مؤكدين أن "الفيروس على بعد طفرة واحدة فقط من أن يصبح خطرا على حياة الإنسان".

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وأكدت الدراسة، أن الأجسام المضادة التي تستهدف كلاً من الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19، و المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية، لم تكن قادرة على إيقاف "نيوكوف"، حيث يصيب الفيروس الجديد لخلايا البشرية بشكل مختلف عن إصابات كوفيد الحالي، ما قد يؤدي لزيادة معدل الوفيات.

وتشهد الصين حاليا، أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية  من تقديم مثل هذه الاستنتاجات قبل إجراء مزيد من الدراسات. ولا تزال طبيعة NeoCoV غامضة خاصة أن الورقة البحثية قيد الدراسة حتى الآن.

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