استشاري يفجر مفاجأة: فيروس نيوكوف ينتقل للبشر في هذه الحالة ..فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن الفيروس الجديد "نيوكوف" والذي ينتقل بين الخفافيش حتى الآن، تم الكشف عنه من خلال دراسة أخيرة لم يتم مراجعتها بشكل دقيق.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "هذه الدراسة أولية ولم يتم التأكد من نتائجها حتى الآن"، مشيرا: "الفيروس موجود في فئة الخفافيش ولا يوجد أي دليل أنه انتشر عند البشر".

وأشار: "الخوف من أحد الجينات المتشابهة لهذا الفيروس مع فيروس الالتهاب التنفسي الذي ظهر عام 2012 وتسبب في وفاة المئات"، منوها: "هناك عشرات ومئات الفيروسات في الحيوانات ولا يوجد أي قلق بشكل يخوفنا إطلاقا".

وأكد" "حتى الآن مازال الفيروس محصورا في فئة الخفافيش والحيوانات"، مضيفا: "هناك خوف أيضا من حصول طفرة جينية لهذا الفيروس تسمح له الانتقال من الحيوانات إلى البشر نتيجة التعامل الخاطئ المتمثل في أكل بعض من هذه الحيوانات".