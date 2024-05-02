بعد الهزيمة .. تعليق صادم لمدرب الإسماعيلي: لولا نجم الأهلي كانت النتيجة لصالحنا

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي بعد هزيمة فرقته أمام الأهلي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وقال حمد إبراهيم عبر تصريحات تليفونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي : لولا مصطفى شوبير كانت النتيجة لصالحنا.. والإسماعيلي ممكن يهبط.

وفاز مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وأسهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف.

وعاد الأهلي للمشاركة في المنافسات المحلية؛ بعد أن تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏