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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نلوم إلا أنفسنا .. أول تعليق من معلول بعد توديع تونس أمم أفريقيا

صدى البلد

أبدى علي معلول، ظهير منتخب تونس، حزنه الشديد بعد مغادرة نسور قرطاج، كأس أمم أفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة (0-1) امس السبت، أمام بوركينا فاسو.

وقال معلول في تصريحات صحفية: "لم نقدم نفس الأداء الذي قدمناه أمام نيجيريا (في ثمن النهائي)، خاصة في الشوط الأول؛ حيث لم ندخل المباراة بشكل جيد. أضعنا 45 دقيقة. في الشوط الثاني حاولنا خلق بعض الفرص، لكن خانتنا اللمسة الأخيرة".

وأضاف "كل مباراة لها حقيقتها، واليوم لم نقدم ما كان مطلوبًا منا، لذلك لا نلوم إلا أنفسنا، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا ونحرص على إصلاحها".

من جانبه، قال المدافع بلال العيفة: "لقد غابت عنا اللمسة الأخيرة في المواجهة، كما أن أداءنا في الشوط الأول كان سيئًا للغاية".

وأضاف "حاولنا التدارك في الشوط الثاني لإدراك التعادل، لكن الحظ تنكر لنا، ولم يحالفنا. علينا الآن طي صفحة كأس أمم أفريقيا، والتركيز على الدور الفاصل في تصفيات كأس العالم أمام مالي".

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