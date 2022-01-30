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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يحذر منتخب مصر من خطورة أشرف حكيمي

ميدو
ميدو

حذر الإعلامي أحمد حسام ميدو منتخب مصر الوطني من أشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب قبل مواجهة المنتخبين غدا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويرى ميدو أن أشرف حكيمي حاليا أفضل ظهير أيمن في العالم حاليا، ويجب الحذر منه.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب المغرب يمتلك مدربا مميزا خليلوزيتش، والمباراة لن تكون سهلة على منتخب مصر".

وأضاف: "مباراة المغرب تحتاج إلى التزام تكتيكي من نوع خاص، على المستوى الهجومي والدفاعي".

وتابع: "أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم حاليا، يعتبر مفتاح لعب مميز ويجب الحذر منه، يجب استغلال مصطفى محمد للمساحات خلف حكيمي، لابد من أن يميل مصطفى محمد للاستلام في المساحات التي سيتركها حكيمي عند هجومه".

وختم حديثه قائلا: "أكبر أزمة دفاعية تواجه منتخب المغرب، المساحات التي يتركها أشرف حكيمي خلفه، عن طريق الاعتماد على الكرات الطولية خلف الدفاعات".

يلتقي منتخب مصر الوطني، مع نظيره المغربي، غدًا الأحد، في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في الكاميرون.

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

وتنطلق صافرة اللقاء بين مصر والمغرب، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب أحمدو أهيدجو.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، beIN Sports HD 1 Max، بتعليق عصام الشوالي وخليل بلوشي، وقناة الرياضية المغربية، والأولى المغربية الأرضية بتعليق عبد الحق الشراط.

وتأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد أن تغلب على كوت ديفوار بركلات الترجيح وفاز المنتخب المغربي على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

وتأمل الجماهير المصرية فى مواصلة الفراعنة الكبار سلسلة الانتصارات والأداء القوي الذى ظهر به اللاعبين أمام كوت ديفوار ومن ثم تحقيق الانتصار على المغرب التى مثلت عقدة تاريخية للمنتخب الأول.

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