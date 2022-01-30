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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة:

تعيين 2446 شابا منهم 25 "قادرون باختلاف" بالقليوبية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2446  شابا، من بينهم 25  " قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 7502 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 281  فرصة عمل للشباب من الجنسين  .

 أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وقال : إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، منها 8 منح مولود جديد، و7 منح  زواج ، و 4 منح وفاة أحد الأقارب لـ 4 عمال ،  ومنحة وفاة عامل ، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ 6 عمال ،  بإجمالى 55  ألف جنيه لـ 20 عاملاً من المسجلين ، وصرف قيمة بوليصة التأمين على الحياة لأسرة العامل المتوفي وقدرها 100 ألف جنيه، وتسجيل 525 عامل غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 22396 عاملا .

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن  إنجاز المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 2163 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2135 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4  شهادات  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه  17 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، ومنح تصريحين تشغيل إضافي ، فضلاً عن استخراج 4 ترخيص عمل للأجانب أول مرة .

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 670 منشأة دوريا ، وعمل 38 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 301 محضرا ، كما تم التفتيش على 72 منشأة يعمل بها 148 طفلا ، وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها  ، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة ، وعمل 7 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة ، وإجراء التفتيش على 302 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 337 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وأسفرت عن تحرير 211 محضر، وتم عقد 14 ندوة توعية ، كما تم بحث 54 شكوى ، ومنح 7 تراخيص المنشآت ، وإجراء 64 قياس ميداني  .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 299 شكوى، تم تسوية 32 منها ودياً ، وإحالة  51  للقضاء ، وحفظ 73 شكوى ، ومازالت هناك 143 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل 7 معاينات للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية .

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الإنتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 14 متدربة ليصل عدد الدورات المنفذة بالوحدة داخل القرية 5 دورات استفاد منها 48 متدربة ، فضلاً عن بدء دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة بعد نقلها قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 10 متدربات.

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة  .

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IMG_6839
وزير القوى العاملة محمد سعفان القليوبية مديرية القوى العاملة تعيين 2446 شابا قادرون باختلاف العمالة غير المنتظمة كعب العمل

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