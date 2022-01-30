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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد البنك في كأس الرابطة والقناة الناقلة

صدى البلد

يستضيف النادي الأهلي منافسه البنك الأهلي اليوم علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

تقام مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة الثانية ظهر بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD  

وخرج النادي الأهلي من منافسات بطولة كأس الرابطة بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وكذلك البنك الأهلي صاحب المركز الخامس .

وسقط النادي الأهلي في ثلاث تعادلات امام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب وتعرض لخسارة وحيدة امام سموحة ، كما تعادل البنك الأهلي في ثلاث مباريات امام سموحة والإسماعيلي والجونة وخسر امام المقاولون العرب . 

ويحتل فريق سموحة المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة كأس الرابطة  برصيد 7 نقاط بينما جاء الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد6 نقاط .

كأس الرابطة الاسماعيلي البنك الاهلي الأهلى سموحة

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موعد مباراة الأهلي ضد البنك في كأس الرابطة والقناة الناقلة

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