بسبب مباراة مصر والمغرب.. كارتيرون يقرر تقديم موعد مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق الأبيض اليوم، الأحد، ليقام في الثانية عصر اليوم بدلا من إقامته في الساعة الثالثة.

يأتي قرار الجهاز الفني بتقديم موعد التدريب، كي يتسنى للاعبين والجهاز الفني متابعة مباراة مصر والمغرب في إطار مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.