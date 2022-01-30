إزالة تعديات على مساحة 19 ألف متر مربع من أملاك الدولة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن نجاح المحافظة في تنفيذ الإزالة لعدد 292 حالة بناء مخالف داخل قرى ومدن المحافظة بإجمالي مساحة 19 ألف و 505 متر مربع، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على نهر النيل وروافده والممتدة خلال هذا الشهر من خلال الحملات المكثفة بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح أن الحملة تمكنت اليوم من إزالة 25 حالة ما بين 23 حالة تعد على نهر النيل وروافده بإجمالي مساحة2601 متر مربع وعدد 2 حالة تعد على أملاك الري والصرف الصحي بمساحةر 84 مترا مربعا.

وأكد محافظ الغربية أن حملات إزالة التعديات مستمرة خلال الموجة الـ 19 والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، مؤكداً على التصدي بكل حسم وقوة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة المجاري المائية بالتنسيق بين الوحدات المحلية ورجال الشرطة وجهات الولاية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى للموجة 19 بدأت في 19 من يناير الجاري ومستمرة حتى 0 من الشهر ذاته، تليها المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير لـ26 فبراير المقبل في حين تبدأ المرحلة الثالثة في 6 من مارس وحتى الـ 26 من مارس 2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

IMG-20220130-WA0041

IMG-20220130-WA0042

IMG-20220130-WA0038

IMG-20220130-WA0037

IMG-20220130-WA0036