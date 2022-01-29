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مياه الغربية تتابع تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستديمة SRSSP، والخاصة بتحسين نوعية المياه لمصرف كيتشنر، برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور  مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

وأوضح شطا  أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP ينفذ مشاريعه من خلال آلية الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات مرتبطة بالصرف.

وأوضح أن البرنامج يستهدف خدمة عدد ١٨ قرية و ٢٤ عزبة فى مراكز ( طنطا _ كفر الزيات _ بسيون) حيث يبلغ عدد السكان المستهدف خدمتهم حوالى ١٢٠ ألف نسمة، عن طريق إنشاء ٤٥٠٠٠ ألف وصلة صرف صحى معالجة.

وأضاف أنه تم ترسية أعمال لبعض القرى والتوابع فى كلا من مركز طنطا ويشمل كفر خضر وكفر مسعود وتوابعهم، ومركز كفر الزيات ويشمل دقرن وعزبة محمد شبل، ومركز بسيون ويشمل ( نجريج _ شبراطو وكنيسة شبراطو _ شبراتنا _ كفر سالم وتوابعها _ سلامون وتوابعها _ جناج).

وأكد رئيس الشركة أنه يتم قياس مؤشرات الأداء على التمويل من خلال نسب انجاز سنوية متفق عليها مع الجهات الممولة للبرنامج فى أربع مجالات رئيسية :
١ _ المجال التشغيلى والذى يشمل نسب نجاح عينات السيب النهائى لمحطات المعالجة وجودة شبكات الصرف الصحى . 
٢ _ المجال المالى ويشمل نسبة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة ونسب تحصيل الفواتير . 
٣ _ المجال المؤسسى ويشمل الكفاءة فى عمليات التعاقدات والتوريدات والالتزام بإجراءات البرنامج المحددة . 
٤ _ المشاركة المجتمعية ويشمل نسبة حل الشكاوى فى خلال ٢٤ ساعة وتوعية المواطنين بخطورة الصرف الصحى .

من جانبه أكد الدكتور أحمد عطا، اهتمام المحافظة لسرعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التى تخدم المواطنين والعمل على تسهيل إصدار التصاريح اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمر وتذليل كافة العقبات التى من شأنها تعطيل خطة تنفيذ المشروعات للإلتزام فى إنهاؤها فى المواعيد المحددة.

وحضر الاجتماع رئيس قطاع التشغيل والصيانة، ورئيس القطاع المالى والإدارى ورئيس المجموعة التنسيقية بشركة الغربية، ومن الخارج وكيل وزارة الصحة وجهاز شؤن البيئة ووكيل وزارة الرى والموارد المائية ورئيس قطاع كهرباء غرب الغربية ومدير مشروعات مديرية الطرق والنقل ورئيس مركز ومدينة طنطا ورئيس مركز ومدينة بسيون ورئيس مركز ومدينة كفر الزيات ومدير المكتب الإقليمى استشاري المشروع.

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